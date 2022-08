Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch

Lippetal- Nordwald (ots)

Unbekannte brachen am Montag, 22. August, gegen 3.30 Uhr, in den Anbau eines Wohnhauses an der Nordwalder Straße ein. Sie hebelten die Eingangstür auf und gelangten so ins Innere. Anschließend versuchten sie die Verbindungstür zum Wohnhaus aufzubrechen. Durch die Geräusche wurde der Hausbewohner wach und schreckte die Einbrecher auf. Diese flüchteten mit Gartenwerkzeug als Beute. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02921 91000 entgegen.(jb)

