LPI-J: Alkoholisiert an Arbeitsstelle

Jena (ots) - Unbekannte brachen am Wochenende in ein Geschäft am Engelplatz ein. Dort entwendeten sie eine Spendendose mit Bargeld. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

mehr