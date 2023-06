LPI-J: Versuchter Wohnungseinbruch

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Unbekannte brachen am Wochenende einen, in der Ortsstraße in Hermsdorf, abgestellten LKW auf und entwendeten u.a. ein Mobiltelefon. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

