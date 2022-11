Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen - Unbekannter fährt nach Unfall einfach davon - Zeugen gesucht

Neuhausen (ots)

Einfach davongefahren ist der noch unbekannte Fahrer eines wohl schwarzen Audi A1, nachdem er am Mittwochmittag bei Neuhausen an einem Verkehrsunfall beteiligt war.

Der Unbekannte war gegen 13:15 Uhr auf der Kreisstraße 4556 in Richtung Unterreichenbach unterwegs, als er in einer Kurve einen entgegenkommenden Mercedes touchierte. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Audifahrer danach einfach davon. Am Mercedes entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro. Den ersten Ermittlungen zufolge dürfte es sich bei dem gesuchten Audi A1 um ein Fahrzeug mit Baujahr zwischen 2011 und 2018 handeln.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder weitere Hinweise auf den Audi oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell