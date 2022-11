Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Lkw beschädigt Pkw im Fahrverkehr: Zeugen gesucht

Altheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Altheim ist am Mittwochmorgen der Pkw einer 54-jährigen VW-Fahrerin durch einen Lkw beschädigt worden, welcher anschließend einfach davonfuhr. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Die 54-Jährige befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand die Bahnhofstraße in Richtung Talheim als ihr ein Lkw entgegenkam, welcher nach rechts in Richtung Salzstetten abbog. Der Lkw scherte offenbar soweit aus, dass er auf die Gegenfahrbahn kam und hierbei die linke Fahrzeugseite des VWs streifte. Dennoch setzte der Lkw-Lenker seine Fahrt unbeirrt in Richtung Salzstetten fort. Laut Angaben der 54-Jährigen soll es sich um einen weißen Lkw gehandelt haben.

Das Polizeirevier Horb hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die hilfreiche Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07451 960 zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell