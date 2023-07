Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (333/2023) Hann. Münden: "Komatsu"-Schaufellader von Betriebsgelände im Industriegebiet Volkmarshausen gestohlen

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Ortsteil Volkmarshausen, Industriestraße Nacht zu Mittwoch, 19. Juli 2023

HANN. MÜNDEN (jk) - Einen Schaufellader der Marke "Komatsu", Typ WA 70-7, haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (19.07.23) von einem Betriebsgelände im Industriegebiet im Hann. Mündener Ortsteil Volkmarshausen (Landkreis Göttingen) gestohlen. Der Wert des schwarz, gelben Baufahrzeuges beträgt mehrere Zehntausend Euro. Zum Abtransport der Maschine wurde vermutlich ein Tieflader verwendet. Die Polizei hofft auch deshalb auf Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die eventuell auch schon in den Tagen vor der Tat im Industriegebiet beobachtet wurden, nimmt die Polizei Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

