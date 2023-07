Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Beauftragung der Leitung des Polizeireviers Mannheim-Oststadt

Mannheim (ots)

Polizeidirektor Michael Reichert übernimmt die Leitung des Polizeireviers Mannheim-Oststadt.

Heute Vormittag fand im Mutterhaus des Polizeipräsidiums Mannheim in L6 die offizielle Amtsübergabe bei einer feierlichen Veranstaltung statt.

Mannheims Bürgermeisterin Frau Prof. Dr. Pretzell eröffnete die Feierlichkeit mit einem Grußwort und freute sich über die neue und sehr kompetente Besetzung durch Polizeidirektor Michael Reichert. Sie bezeichnete die übergreifende Zusammenarbeit der Stadt Mannheim mit der Polizei als sehr wichtig und konstruktiv.

Nachdem zuletzt in Weinheim und Schwetzingen die Polizeireviere mit Revierleiterinnen besetzt wurden, beauftragte Polizeipräsident Siegfried Kollmar mit Polizeidirektor Michael Reichert in diesem Jahr erstmals wieder einen Mann mit der Leitung einem seiner Reviere. In seinem Grußwort bezeichnet der Polizeipräsident den neuen Revierleiter u.a. als sehr zielstrebig, fleißig und erfahren. Er sei der richtige Mann an der richtigen Stelle. Man merke ihm bereits in den ersten Wochen an, wieviel Spaß ihm die neue Arbeit bereitet. Dies sieht er als wichtige Voraussetzung, um nicht nur den Ansprüchen der Mannheimer Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden, sondern auch seinen eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mit ca. 3500-4000 Straftaten, die das Polizeirevier Mannheim-Oststadt jährlich zu bearbeiten hat, ist dies sicherlich eine herausfordernde Aufgabe die auf den neuen Leiter Michael Reichert zukommt. Als große Wertschätzung und schöne Geste der bislang sehr guten Zusammenarbeit mit der Stadt Mannheim bezeichnete Siegfried Kollmar die Anwesenheit und die Glückwünsche der Bürgermeisterin Frau Prof. Dr. Pretzell. Auch das Kommen mehrerer Vertreter des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg, zeigt den engen und guten Austausch zwischen dem Innenministerium und dem Regionalpräsidium Mannheim.

Polizeidirektor Michael Reichert trat bereits am 01.06.2023 sein neues Amt als Revierleiter des Polizeireviers Mannheim-Oststadt an. Zuvor befand er sich jahrelang im Landespolizeipräsidium in Stuttgart und unterstützte im Referat 31. Hier bekam er viel Handwerkszeug mit und konnte seinen Werkzeugkoffer für sein zukünftiges Aufgabenfeld füllen. Er fühlt sich gut vorbereitet und tritt sein Amt mit dem notwendigen Respekt an. "In der Krise beweist sich der Charakter", zitierte er den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt und ist sich sicher, dass er gemeinsam mit seinem sehr gut aufgestellten Team alle Krisensituationen meistern wird.

Michael Reichert, geboren 10.09.1980 in Buchen

01.07.2000 Eintritt in die Landespolizei Baden-Württemberg

31.03.2004 Abschluss an der Fachhochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen

31.03.2004 Einstellung bei der PD Heidelberg, Polizeirevier Heidelberg-Süd

01.10.2005 Umsetzung zum Polizeirevier Heidelberg-Nord

02.05.2007 Umsetzung zum Polizeirevier Schwetzingen

10.01.2011 Abordnung zum Regierungspräsidium Karlsruhe

10.01.2011 Abordnung zum Polizeipräsidium Mannheim

01.08.2012 Abordnung zum Landeskriminalamt Baden-Württemberg

01.01.2013 Abordnung zum Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg

01.04.2013 Abordnung zum Regierungspräsidium Karlsruhe

01.10.2013 Abordnung zur Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

01.01.2014 Versetzung zum Polizeipräsidium Mannheim

01.10.2014 Abordnung zur Deutschen Hochschule der Polizei in Münster

01.10.2015 Abordnung zum Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg, Referat 31

01.06.2023 Versetzung zum Polizeipräsidium Mannheim und Bestellung zum Leiter des Polizeireviers Mannheim-Oststadt

