POL-MA: Mannheim: Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst an Mannheimer Schule im Einsatz, PM Nr.2

Schönbrunn/L 595/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstag gegen 08.00 Uhr wurde das Polizeirevier Neckargemünd über freilaufendende Schafe und Ziegen, unterhalb des Eisbrunnen, in der Heidelberger Straße gemeldet. Am zweiten Hochwasser-Rückhaltebecken, von Waldwimmersbach in Fahrtrichtung Haag, konnten dann die gemeldeten Tiere festgestellt werden. Es hatten sich ...

mehr