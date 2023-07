Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beschädigt mutwillig Fahrzeug und flüchtet - Zeugen gesucht!

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Um 03:15 Uhr wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine 59-jährige Frau aufgrund eines lauten Knalls geweckt. Als die Frau aus ihrem Fenster in der Schulstraße blickte, konnte sie beobachten, wie eine dunkel gekleidete, schlanke Person in Richtung Beindstraße davonrannte. Zeitgleich stellte die Frau Beschädigungen an ihrem Pkw fest, der am Straßenrand geparkt war. Nach bisherigen Ermittlungen schlug der unbekannte Täter mit einem bisher unbekannten Gegenstand das Beifahrerfenster sowie das hintere rechte Fenster ein, wodurch die Scheiben vollständig zersprangen. Außerdem schlug der Täter auf die Frontscheibe ein, die dadurch nicht zu Bruch ging und zerkratzte die rechte Fahrzeugseite. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeuge, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell