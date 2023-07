Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften an Gesamtschule, PM Nr.2

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, waren um kurz nach 10 Uhr Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei an einer Schule in der Spoleto-Straße im Einsatz. Hier kam es im Chemieunterricht im Rahmen eines Versuchs zu einer kleineren Verpuffung. Diese hatte zur Folge, dass es bei 15 Schülerinnen und Schülern zu Unwohlsein kam. Zwei weitere Schüler klagten über leichte Atemwegsreizungen und wurden vorsorglich medizinisch versorgt. Eine Gefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Die Schülerinnen und Schüler konnten nach Lüften der Räumlichkeit wieder zurück in ihr Klassenzimmer kehren.

