Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn/L 595/Rhein-Neckar-Kreis: Tierherde auf Ausflug

Schönbrunn/L 595/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 08.00 Uhr wurde das Polizeirevier Neckargemünd über freilaufendende Schafe und Ziegen, unterhalb des Eisbrunnen, in der Heidelberger Straße gemeldet. Am zweiten Hochwasser-Rückhaltebecken, von Waldwimmersbach in Fahrtrichtung Haag, konnten dann die gemeldeten Tiere festgestellt werden. Es hatten sich mehrere Ziegen und Schafe auf und neben dem Rückhaltebecken, sowie im angrenzenden Wald, verstreut. Bei einer Nachschau an dem umzäunten Gehege, konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden. Die gesamte Umzäunung war intakt, jedoch ohne Strom. Der Halter der Tiere konnte ermittelt und verständigt werden. Das Veterinäramt wurde ebenfalls in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell