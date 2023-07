Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wyhl a.K./ Teningen-Köndringen: Zwei Diebstähle aus Fahrzeug

Freiburg (ots)

Zunächst stellte am Mittwoch, 19.07.2023, ein Paar ihr Fahrzeug im Zeitraum von 11:15 Uhr bis 11:45 Uhr am Baggersee in Wyhl ab. In dieser Zeit schlugen bislang Unbekannte ein Fenster des Fahrzeugs ein und entwendeten zwei Rucksäcke mit persönlichen Gegenständen aus dessen Fußraum.

Am Donnerstagmorgen, 20.07.2023, gegen 02:40 Uhr wurde eine Frau auf zwei unbekannte Täter aufmerksam, die gerade ihr Fahrzeug in der Bahnhofstraße in Köndringen durchwühlten. Als die Täter auf die Geschädigte aufmerksam wurden, ergriffen sie die Flucht und verloren währenddessen das Diebesgut, welches sie zuvor aus einem anderen Fahrzeug der Geschädigten entwendeten.

Die Täter wurden als dunkel bekleidet, groß, schlank und vermutlich im Teenageralter beschrieben.

Hinweise in beiden Fällen nimmt das Polizeirevier Emmendingen unter 07641-582-0 entgegen.

