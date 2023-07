Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg

Rheinheim: Diebe unterwegs - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Wie jetzt erst bekannt wurde, waren schon in der Nacht von Sonntag, 16.07.23 auf Montag, 17.07.23 zwei verdächtige Personen in Rheinheim unterwegs. In der Zeit von 23:00 Uhr bis 04:00 Uhr wurden im Hardtweg mehrere Pkw geöffnet und durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Eine der Personen war auffallend groß. Der Polizeiposten Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Anwohner ihre Fahrzeuge sowie mögliche Videoaufzeichnungen zu überprüfen. Hinweise sind an den Polizeiposten Tiengen unter der Telefonnummer 07741 8316-0 zu richten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell