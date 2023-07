Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Mann schwerverletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 08.07.23, gegen 23:45 Uhr soll ein 61-jähriger Mann am Fenster seiner Wohnung in einer Wohnanlage für betreutes Wohnen in 79798 Jestetten gestanden und eine Zigarette geraucht haben. Zu dieser Zeit soll eine vierköpfige Personengruppe, bestehend aus zwei Männern und zwei Frauen im Alter zwischen 20 und 35 Jahren auf dem Fußweg zwischen Kirchstraße und Friedhofstraße an dem Fenster vorbeigegangen sein. Sie sollen sich lautstark - möglicherweise in russischer Sprache - unterhalten haben, weshalb der 61-Jährige sie zur Ruhe ermahnte. Einer der Männer sei daher auf den 61-Jährigen zugegangen und habe ihm einen Stoß verpasst. Der Mann soll daraufhin gestürzt sein und sich schwer verletzt haben. Er wurde zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Personengruppe oder dem Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 07741 8316-0 zu melden.

