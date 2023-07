Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Unfall mit drei Fahrzeugen - Reisebus beteiligt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 18.07.23 kam es gegen 19:05 Uhr auf der B500 zwischen Frohnschwand und Heppenschwand zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Autofahrerin soll die B500 aus Richtung Häusern befahren haben. An der Abzweigung in die Kreisstraße 6555 nach Strittberg wollte sie nach links abbiegen und übersah dabei einen mit 24 Personen besetzten, entgegenkommenden Reisebus. Zeitgleich steht ein weiterer 53-jähriger Autofahrer an der Einmündung und möchte auf die B500 einbiegen. Es gelingt dem Reisebus nicht mehr eine Kollision mit dem Pkw der 18-Jährigen zu verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wird der Pkw der jungen Frau gegen den Pkw des 53-Jährigen geschleudert. Das Auto der jungen Frau kam schließlich an einem Verkehrszeichen zu stehen, welches dadurch beschädigt worden war. Durch den Unfall wurde niemand verletzt, an allen Fahrzeugen war erheblicher Sachschaden entstanden, der gesamthaft auf rund 80.000 Euro geschätzt wurde. Die Reisegruppe musste ihre Fahrt mit einem Ersatzbus fortsetzen.

