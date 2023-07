POL-PPWP: Dieb knackt Pkw

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Während die Bewohner schliefen, sind Einbrecher in Rodenbach in ein Wohnhaus am westlichen Ortsrand eingedrungen. In der Nacht von Montag auf Dienstag (3./4. Juli) nutzten die Unbekannten die Tatsache, dass die Terrassentür des Reihenhauses nur geschlossen, aber nicht verriegelt war. Sie betraten die Räume und schnappten sich, was offen herumlag: etwas Bargeld sowie zwei ...

