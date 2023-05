Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Unfall mit Überschlag

Schwere Verletzungen erlitt ein Autofahrer in der Mainacht auf der B 10 bei Eislingen

Ulm (ots)

Ein 42-Jähriger war kurz nach 1.00 Uhr zwischen der Anschlussstelle Salach und Eislingen in Richtung Stuttgart unterwegs. In diesem Abschnitt gibt es eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km/h und einen Blitzer. Als der Fahrer diesen bemerkte, legte er laut einem Zeugen eine Vollbremsung hin. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Daimler. Das Auto kollidierte mit der linken Leitplanke und wurde nach rechts abgewiesen. Im weiteren Verlauf überquerte es beide Fahrspuren und den Standstreifen, bevor es mehrere Meter eine steile Böschung hinauf und wieder hinunterfuhr. Unten angekommen, touchierte es erneut eine Leitplanke. Der Daimler überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Autofahrer überstand die Achterbahnfahrt schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Da er eindeutig zu viel Alkohol getrunken hatte, musste er dort eine Blutprobe und anschließend seinen Führerschein abgeben. Die Unfallstelle musste bis zur vollständigen Bergung des Daimlers mehrere Stunden komplett gesperrt werden, bis die Einsatzkräfte sie wieder freigeben konnten.

