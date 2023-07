Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch während Bewohner schlafen

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Während die Bewohner schliefen, sind Einbrecher in Rodenbach in ein Wohnhaus am westlichen Ortsrand eingedrungen. In der Nacht von Montag auf Dienstag (3./4. Juli) nutzten die Unbekannten die Tatsache, dass die Terrassentür des Reihenhauses nur geschlossen, aber nicht verriegelt war. Sie betraten die Räume und schnappten sich, was offen herumlag: etwas Bargeld sowie zwei Armbanduhren der Marken Seiko und Omega.

Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend, 22.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 6.15 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Unsere dringende Empfehlung: Achten Sie darauf, dass Fenster und Türen nicht nur "ins Schloss gedrückt", sondern verriegelt, beziehungsweise abgeschlossen werden. Machen Sie es potenziellen Einbrechern so schwer wie möglich, in Ihre Wohnung oder Ihr Wohnhaus einzudringen! |cri

