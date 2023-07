Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Scheibe eingeschlagen - Tasche geklaut

Kaiserslautern (ots)

Am helllichten Mittwochnachmittag hat ein Autoknacker in der Albertstraße zugeschlagen. Ein Zeuge beobachtete gegen 16 Uhr aus einiger Entfernung einen Mann, der an einem geparkten Audi eine Seitenscheibe einschlug, in das Fahrzeuginnere griff und etwas herausholte. Anschließend fuhr der Unbekannte mit seinem Fahrrad in Richtung Innenstadt davon.

Aufgrund der Entfernung konnte der Zeuge den Täter nur sehr vage beschreiben. Demnach war der Mann dunkel gekleidet und trug eine sogenannte Schiebermütze auf dem Kopf.

Die alarmierte Polizeistreife verständigte die Fahrzeughalterin. Sie konnte nach einer ersten Überprüfung ihres Autos sagen, dass der Dieb ihre Handtasche aus dem Wagen gestohlen hatte - und mit ihr den Geldbeutel samt Führerschein, Personalausweis, EC-Karte, Versicherungskarte und Bargeld.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, denen der Täter auf seiner Flucht aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 jederzeit entgegen. |cri

