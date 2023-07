Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trinkspiel endet mit eingeschlagener Scheibe

Schwedelbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Glasflasche zerschmetterte in der Nacht zu Freitag auf dem Parkplatz einer Grillhütte die Seitenscheibe eines Pkw. Der Halter des Fahrzeugs rief daraufhin die Polizei. An der Örtlichkeit wurde der mutmaßliche Werfer befragt. Dieser gab an, bei einem Trinkspiel verloren zu haben. Aus Wut schmiss er daraufhin eine Flasche in Richtung Parkplatz. Dort war das Auto eines 29-Jährigen abgestellt. Die Flasche traf die hinterste Seitenscheibe des Kofferraums und schlug diese ein. Bei dem 19-Jährigen wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,58 Promille festgestellt. Beide Personen tauschten zur Schadensregulierung ihre Personalien aus. |ksr

