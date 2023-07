Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Telefonbetrüger schockieren Seniorin

Kaiserslautern (ots)

Mit der erfundenen Geschichte über einen tödlichen Verkehrsunfall haben Betrüger am Donnerstag eine Frau aus dem Stadtgebiet geschockt. Es gelang den Tätern, die 84-Jährige am Telefon davon zu überzeugen, dass ihr Sohn einen schweren Unfall verursacht habe, bei dem mehrere Menschen gestorben seien, und dass sich ihre Schwiegertochter im Krankenhaus befinde.

Die Seniorin war offenbar so überrumpelt, dass sie sich auch dazu überreden ließ, ihren Schmuck als "Kaution" herzugeben, um ihren Sohn vor einer vermeintlichen Haftstrafe zu schützen. Eine fremde Frau holte die wertvollen Stücke am Nachmittag an der Haustür der 84-Jährigen ab. - So lange wurde die Seniorin am Telefon in Gespräche verwickelt und erhielt permanent Anweisungen, wie sie sich verhalten soll.

Eine Nachbarin, die sich über das merkwürdige Verhalten ihrer Bekannten wunderte, verständigte zwar in der Zwischenzeit den echten Sohn, und der informierte sofort die Polizei - aber als die Beamten vor Ort eintrafen, war die Abholerin mit dem hochwertigen Schmuck bereits über alle Berge. Von der Frau liegt folgende Beschreibung vor: etwa "Ende 20" Jahre alt, ungefähr 1,60 Meter groß, dunkle kurze Haare, bekleidet mit einer Hose und einem sommerlichen Oberteil; die Unbekannte sprach Hochdeutsch.

Zeugen, denen die Abholerin im südwestlichen Stadtgebiet aufgefallen ist, und die Hinweise auf ihren Fluchtweg oder eventuell benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell