POL-NI: Nienburg - Schwarze Handtasche gestohlen

Nienburg (ots) - (KEM) Am Montagnachmittag, den 28.05.2023, haben bislang unbekannte Täter den Inhalt zweier Mülleimer am Wassarium in Drakenburg angezündet. Bei Eintreffen der Polizei hatte die Drakenburger Feuerwehr diese bereits gelöscht. Demnach seien zwar keine Flammen aus dem Mülleimer ausgetreten, diese hätten jedoch geraucht. Die Mülleimer wurden durch die Hitzeentwicklung leicht beschädigt. Wer hat ...

