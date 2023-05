Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf - Verkehrsunfall durch Vorfahrtsverstoß mit anschließender Verkehrsunfallflucht

Bad Nenndorf (ots)

(tuc)Am 08.05.2023 befährt ein bislang unbekannter silberner Kleinwagen gegen 13:37 Uhr die Kreisstraße 48 aus Riepen kommend in Richtung der Bundesstraße 65. Am Einmündungsbereich biegt der Fahrzeugführende mit seinem Pkw von der K48 nach links auf die B65 in Fahrtrichtung Bad Nenndorf ein. Dabei übersieht er eine auf der B65 in Fahrtrichtung Beckedorf fahrende, bevorrechtigte Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw. Durch eine unmittelbar eingeleitete Vollbremsung mit anschließender Ausweichbewegung kann die bevorrechtigte Fahrzeugführerin ihr Fahrzeug soweit umlenken, dass es lediglich zu einem kleinen Zusammenstoß mit leichtem Sachschaden kommt. Der unfallverursachende silberne Kleinwagen entfernt sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Bad Nenndorf bittet aufmerksame Zeugen um Mithilfe: Wer kann Angaben zu dem silbernen Kleinwagen machen, welcher zur genannten Zeit auf die B65 eingebogen ist und den Unfall verursacht hat? Sind weiteren Verkehrsteilnehmenden entsprechende Fahrzeuge aufgefallen, die möglicherweise einen Schaden im linksseitigen Heckbereich aufgewiesen haben?

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell