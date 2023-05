Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Gefährliche Fahrt unter Alkoholeinfluss

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen einen 60-jährigen Mann aus Nienburg.

Laut Zeugenangaben fuhr der Mann mit seinem VW in deutlichen Schlangenlinien durch das Stadtgebiet, sodass entgegenkommende Fahrzeuge teilweise gezwungen waren, auszuweichen. Nach polizeilichen Erkenntnissen touchierte der Mann mit seinem PKW im Bereich der Kleinen Riede in Nienburg zudem ein entgegenkommendes Fahrzeug und setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Durch Polizeibeamte konnte der 60-Jährige am Kreisverkehr Nordring/Verdener Landstraße gestoppt werden. Sein PKW wies vorne links Unfallspuren auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille, weshalb die Polizisten eine Blutentnahme anordneten und den Führerschein des Nienburgers beschlagnahmten.

Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Er darf bis auf weiteres keine fahrerlaubnispflichten Fahrzeuge mehr fahren.

Bei der Kollision an der Kleinen Riede wurde ein Mercedes an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Die 23-jährige Fahrzeugführerin rief kurze Zeit später die Polizei und gab an, die Kollision trotz Gefahrenbremsung nicht mehr habe verhindern zu können. Sie wurde glücklicherweise nicht verletzt.

++++++++

Nachtrag: Die gefährliche Fahrt ereignete sich vergangenen Freitagnachmittag, den 05. Mai 2023, gegen 16.15 Uhr.

++++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell