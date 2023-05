POL-NI: Nienburg - Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bückeburg (ots) - Am Samstagvormittag wurde die Polizei Bückeburg zu einer Entenfamilie gerufen, die sich vermutlich verlaufen hat. Die Mutter samt Küken wurde auf einem Parkplatz in der Innenstadt festgestellt. Der Mutter wurde es jedoch zu viel und flog davon. Da die Beamten auch ihre Enten in der Stadt Bückeburg kennen, wurden die Küken eingefangen und zur nahegelegenen Schlossgraft verbracht. Hier wurden die verlorenen Küken bereits von ihren Eltern erwartet. Einer ...

