POL-KN: (Hohenfels, K6176, Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer bei Unfall schwer verletzt (21.01.2023)

Ein betrunkener Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagvormittag auf der Kreisstraße 6176 zwischen Mindersdorf und Liggersdorf schwer verletzt worden. Gegen 11 Uhr war ein 22-jähriger VW Tiguan-Fahrer auf der K6176 von Mindersdorf in Richtung Liggersdorf unterwegs. Auf gerader Strecke kam der junge Mann mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst auf einer Strecke von rund 20 Metern mit zwei Bäumen. Durch den Aufprall nach rechts abgewiesen, kam der Tiguan schließlich entgegen der Fahrtrichtung im Grünstreifen rechts der Fahrbahn zu Stehen. Der 22-Jährige konnte das Auto noch selbstständig verlassen und wurde anschließend durch Ersthelfer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreut. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei dem 22-Jährigen ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten jungen Mann in eine Klinik. Um den stark demolierten und nicht mehr fahrbereiten VW kümmerte sich ein Abschleppdienst. An dem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die Höhe des an den Bäumen entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehren Stockach und Hohenfels unterstützten mit 30 Helfern vor Ort. Der 22-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des unter Alkoholeinfluss gebauten Unfalls verantworten.

