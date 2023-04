Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Breslauer Straße von Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Am Donnerstag den 27.04.2023 kam es in der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf dem Parkplatz in der Breslauer Straße von Birkenfeld. Hierbei wurde das Rücklicht eines dort geparkten Hyundai i10 beschädigt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die zuständige Dienstelle in Birkenfeld entgegen.

