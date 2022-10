Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Oestereiden - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rüthen (ots)

Am Freitag, 21.10.2022 war ein 59-jähriger Autofahrer aus Geseke mit seinem VW Tiguan gegen 13.30 Uhr auf der L 536 in Richtung Kellinghausen unterwegs. Im Bereich des südlichen Ortsausgangs von Oestereiden setzte er in Höhe der Einmündung "An der Mergelkuhle" zum Überholen eines Radladers an, der ebenfalls in Richtung Kellinghausen fuhr. Als sich der Geseker in Höhe des Radladers befand, lenkte dessen 32-jähriger Fahrer plötzlich nach links, um in die dortige Einmündung abzubiegen. Eine seitliche Kollision der Fahrzeuge war nicht mehr zu vermeiden. Der VW kippte zu Seite und kam schließlich auf dem Dach liegend in die Endlage. Der Fahrer wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 30.000 Euro. (sn)

