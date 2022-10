Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Feuer

Warstein (ots)

Am Freitag, um 06:26 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zur Belecker Landstraße gerufen. Hier brannte in einem leerstehenden Haus eine Matratze. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. In der Nähe des Feuers wurde ein eingeschlagenes Fenster gefunden. Die Experten der Kriminalpolizei gehen bei der Ursache von Brandstiftung aus. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich von Haus Kupferhammer geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02902-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (lü)

