Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drakenburg - Mülleimer am Wassarium angezündet

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montagnachmittag, den 28.05.2023, haben bislang unbekannte Täter den Inhalt zweier Mülleimer am Wassarium in Drakenburg angezündet. Bei Eintreffen der Polizei hatte die Drakenburger Feuerwehr diese bereits gelöscht. Demnach seien zwar keine Flammen aus dem Mülleimer ausgetreten, diese hätten jedoch geraucht. Die Mülleimer wurden durch die Hitzeentwicklung leicht beschädigt.

Wer hat zwischen 16 und 17 Uhr verdächtigte Personen am Wassarium beobachtet oder kann sonstige Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter 04251/67280 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell