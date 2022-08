Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen nach Unfallflucht in Walldorf gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Nacht von Sonntag, dem 30.07.2022, auf Montag, dem 01.08.2022 wurde ein geparkter VW Tiguan an der Örtlichkeit Am Wildzaun in Höhe der Hausnummer 30, beschädigt. Schätzungsweise beträgt der Sachschaden des Fahrzeugs knapp 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen

Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105-40060 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell