POL-IGB: Container mit flüssigem Chlor auf dem Gelände der DPD St. Ingbert ausgelaufen

St. Ingbert-Rohrbach (ots) - Am 26.06.2023, um 07:40 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Discounters in der Oberen Kaiserstraße in St. Ingbert-Rohrbach ein versuchter schwerer Raub. Der Täter, ein 50 Jahre alter polizeibekannter Mann, stieg auf der Beifahrerseite des gerade parkenden PKW der 33-jährigen Geschädigten aus Blieskastel ein, packte sie am Arm ...

