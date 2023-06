POL-IGB: Brand eines leerstehenden Werkstattgebäudes Kaiserstraße St. Ingbert

St. Ingbert (ots) - Am 22.06.2023 wurde in der Zeit von 11:00 Uhr bis 14:50 Uhr ein Pkw (Audi A3, Schwarz) auf dem Parkplatz des Wombacher Weihers (Am Mühlwald 100 in St. Ingbert) beschädigt. Bisher unbekannter Täter zerkratzte den Fahrzeuglack in Höhe der Fahrerseite. Zeugen die Hinweise zum Sachverhalt und/oder dem bisher unbekannten Täter machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in St. Ingbert ...

