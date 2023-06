Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw geöffnet

Übach-Palenberg-Palenberg (ots)

Unbekannte Personen öffneten in der Carlstraße einen auf einem Privatgrundstück abgestellten Pkw und entwendeten hieraus einen einstelligen Bargeldbetrag. Die Tat ereignete sich bereits am vergangenen Wochenende in der Nacht von Freitag (16. Juni) auf Samstag (17. Juni).

