POL-MI: Reh ausgewichen - Auto rutscht in Aue

Lübbecke (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es auf einer gemeinsamen Baustelle zweier Rohbauten im Norden von Lübbecke zu Kabeldiebstählen gekommen. Den Ermittlungen nach kam es auf dem Baustellengelände an der Brunhildstraße Ecke Rahdener Straße zur Entwendung von rund 70 Metern Kupferkabel. Verantwortliche zeigten den Diebstahl am Montagmorgen bei der Polizei an. Zuvor hatten sie bemerkt, dass die Kabel ...

