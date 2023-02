POL-MI: Zwei Diebstähle in Neubaugebiet beschäftigen Polizei

Bad Oeynhausen (ots) - Wegen des Verdachts am vergangenen Freitag Verkaufsartikel aus zwei Tankstellen gestohlen zu haben, müssen drei Männer und ein Jugendlicher mit Strafanzeigen rechnen. Den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge hatte das tatverdächtige Quartett in den Nachmittagsstunden in der Joiss Tankstelle an der Werster Straße und in der ...

mehr