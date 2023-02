Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte schlagen Scheiben von zwei Autos ein

Minden (ots)

Zum Aufbruch zweier Autos kam es am Montagabend in der Kingsleyallee an der Sporthalle der FES Minden.

Den Erkenntnissen nach schlugen Unbekannte in der Zeit von 19.30 Uhr bis 21 Uhr jeweils eine Scheibe eines weißen Audi Q3 und eines schwarzen VW Polo ein. Während aus dem Audi unter anderem ein Entfernungsmessgerät der Marke Leica entwendet wurde, nahmen die Diebe aus dem Volkswagen unter anderem ein Laptop und ein Mobiltelefon mit sich.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Entsprechende Hinweise werden unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen. Außerdem bitten die Beamten darum keine Taschen, Geldbörsen, Kleidungsstücke oder andere Wertgegenstände in den Fahrzeugen zurückzulassen. "Fahrzeuge bieten keinen Einbruchsschutz. Die Täter kennen alle vermeintlichen Verstecke in den Kraftfahrzeugen", so die Botschaft der Polizei.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell