Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Senior übergibt nach Schockanruf Bargeld an Betrüger

Zeugensuche

Erkelenz-Wockerath (ots)

Am Mittwoch (21. Juni) erhielt ein älterer Mann gegen 14 Uhr einen Telefonanruf. Ein männlicher Unbekannter gab sich als Polizeibeamter aus. Er berichtete darüber, dass die Tochter des Seniors einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem angeblich eine Person tödlich verletzt worden sei. Um eine Haft abzuwenden, verlangte der angebliche Polizist die Zahlung einer hohen fünfstelligen Bargeldsumme. Der ältere Mann wurde von dem Täter mehr als zwei Stunden am Telefon im Gespräch gehalten. Gegen 16.30 Uhr übergab der Erkelenzer schließlich einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag, den er nach Anweisung des Anrufers vor der Haustür an einen dort wartenden weiteren unbekannten Täter aushändigte. Der Abholer war etwa 30 bis 40 Jahre alt und hatte dunkle Haare. Er wirkte westeuropäisch und hatte eine schmale Statur. Er soll zudem blau gekleidet gewesen sein, ähnlich einer Polizeiuniform. Personen, die im Bereich der Ortslage Wockerath zum in Rede stehenden Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

