Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Haus

Wassenberg (ots)

Im Tatzeitraum zwischen dem 09. Juni (Freitag) und dem 19. Juni (Montag) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem in der Straße Am Stern gelegenen Haus. Sie durchsuchten es nach Wertgegenständen und entwendeten nach ersten Erkenntnissen mehrere Jacken sowie aus der angrenzenden Garage ein Motorrad der Marke Suzuki, an dem ein Viersener Kennzeichen (VIE-) angebracht war.

