Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ein Besuch beim Radfahrtraining an der Grundschule

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kreis Heinsberg (ots)

Seit vielen Jahren bietet die Kreispolizeibehörde Heinsberg an den Grundschulen ein kindgerechtes Fahrradtraining mit abschließender Prüfung an. Laut Straßenverkehrsordnung dürfen Kinder ab 10 Jahren mit ihren Fahrrädern nicht mehr den Gehweg befahren, sondern müssen die Straße nutzen. Diese Fahrradtrainings dienen dazu, den Kindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr zu zeigen, so dass sie sich in alltäglichen Situationen sicher fühlen. In den letzten Wochen vor den Sommerferien standen in den vierten Klassen der Grundschulen die Fahrradprüfungen an. Diese sind nun im ganzen Kreisgebiet abgeschlossen und am Ende gab es viele stolze Kinder. Schon in den Wochen vor der praktischen Prüfung haben die Kinder im theoretischen Teil viel über Verkehrsregeln und -zeichen gelernt. Sie haben gelernt, wie sie sich im Straßenverkehr richtig verhalten, wie der Helm richtig getragen wird und wie ein verkehrssicheres Fahrrad aussieht. An mehreren Tagen wurde dann das praktische Fahrradtraining durchgeführt. Die Kinder übten das Anfahren, Bremsen, Abbiegen und das sichere Fahren auf der Straße. Auch das Handzeichen geben und das Überqueren einer Straße wurde geübt. Am Tag der Prüfung waren die Kinder dann trotzdem erstmal aufgeregt, obwohl sie ihre Fahrräder geputzt hatten und sich gut vorbereitet fühlten. Die Eltern haben ihnen dabei geholfen, ihre Fahrräder verkehrssicher zu machen, wenn es im Vorfeld der Überprüfung etwas zu beanstanden gab. Die Kinder mussten eine Strecke von etwa einem Kilometer zurücklegen, auf der sie ihr Können unter Beweis stellten. Es wurde auf sicheres Fahren, auf das Einhalten von Vorfahrtsregeln und auf die Verwendung von Handzeichen geachtet. Die Verkehrssicherheitsberater, die teilweise schon viele Jahre das Training veranstalten, machten die Eltern darauf aufmerksam, dass ihre Kinder zum Beispiel durch mediale Ablenkung im Auto oft nicht mehr aus dem Fenster schauen würden. Dies führe unter anderem dazu, dass sie weniger vom Verkehr mitbekämen und auch Schilder nicht so gut kennen würden. Hier sind die Eltern gefordert, denn ein paar Wochen Fahrradtraining können die heimische Verkehrserziehung nicht ersetzen. Als die Prüfung dann schließlich vorbei war, waren die Kinder erleichtert und glücklich. Sie hatten es geschafft! Zurück in der Schule wurden die Ergebnisse bekanntgegeben und alle hatten bestanden. Die Kinder waren stolz auf sich und glücklich. Sie hatten bewiesen, dass sie sich sicher im alltäglichen Straßenverkehr bewegen können. Die helfenden Eltern und Großeltern, ohne die das Fahrradtraining und die Prüfungen nicht durchgeführt werden könnten, waren ebenso stolz auf die Kinder und wissen nun, dass ihre Schützlinge sicher auf dem Fahrrad unterwegs sein werden. Besonders im Bereich von Kindergärten und Schulen sollten Verkehrsteilnehmende auf Kindern mit Rädern achten, denn trotz Prüfung kann es passieren, dass sie Abstände, Geschwindigkeiten oder andere Gefahren noch nicht (schnell) genug erkennen können. Deshalb appelliert die Polizei immer wieder und unermüdlich: Fahren Sie weiterhin rücksichtsvoll und aufmerksam.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell