POL-HS: Geschäftseinbruch

Heinsberg-Dremmen (ots) - Diebe stahlen in der Marienstraße vom Gelände der Grundschule zirka 70 Meter Kupferkabel. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Sonntag (18. Juni) auf Montag (19. Juni). Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

