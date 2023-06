Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelec-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Heinsberg-Lieck (ots)

Am Sonntagnachmittag (18. Juni) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen erlitt. Gegen 14.10 Uhr fuhr der 61-Jährige mit einem Begleiter auf seinem Pedelec über die Straße Rossberg in Richtung Waldfeuchter Straße. Dort geriet er mit dem Vorderreifen gegen den Bordstein und stürzte. Durch den Aufprall auf dem Asphalt zog sich der Heinsberger so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Da der Mann unter Alkoholeinfluss stand, wurde zudem die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

