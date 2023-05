Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pressebericht der PI Eichsfeld vom 21.05.2023

Nordhausen (ots)

Straftaten:

In der Zeit vom 17.05.2023 / 17:30 Uhr bis zum 20.05.2023 / 11:30 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Scheune in Beuren / Halle-Kasseler-Straße 1 ein und entwendeten ein braunes Pedelec der Marke "Qwic, Premium iMN7X", eine Motorsense "Stihl" sowie ein Laubgebläse "Stihl" im Wert von 3.200,-EUR.

In der Zeit vom 19.05.2023 / 16:15 Uhr bis 20.05.2023 / 11:50 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einem braunen Pkw Ford Focus zwei Spiegelkappen sowie die Abdeckung der Heckstoßstange im Wert von 200,-EUR. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem linksseitig liegenden Parkplatz zwischen Worbis und "Büschlebs Mühle" abgestellt.

Am 19.05.2023 / 16:00 Uhr stellten Zeugen fest, dass ein Zigarettenautomat in der Ascheröder Dorfstraße beschädigt wurde. Eingesetzte Polizeibeamte stellten vor Ort fest, dass dieser durch unbekannte Täter auf unbekannte Weise aufzusprengen versucht wurde. Zum Beutegut und Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden.

Verkehrsgeschehen:

Am 20.05.2023 / 09:55 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Leinefelder Bahnhofstraße die 48jährige Führerin eines schwarzen Pkw Toyota Aygo. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein sichergestellt und Anzeige erstattet.

Bei der Kontrolle konnte der 59jährige Führer eines roten Pkw VW Caddy am 20.05.2023 / 11:10 Uhr in Beuren / Halle-Kasseler-Straße keinen Führerschein vorlegen. Eine Überprüfung ergab, dass dieser nicht im Besitz eines solchen war. Zudem drang Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug. Ein gerichtsverwertbarer Test ergab dann später einen Wert von 0,78 Promille. Anzeige wurde erstattet, die Weiterfahrt untersagt.

Am 19.05.2023 / 20:20 Uhr wurde der 40jährige Fahrer eines blauen Pkw VW Passat kontrolliert, der einen Anhänger mitführte. Der Fahrer des Pkw verfügte über einen Führerschein der Klasse B. Da das zulässige Gesamtgewicht des Gespanns über der für die Führerscheinklasse erlaubten 3500kg lag, wurde gegen den Fahrer Anzeige wegen Fahrerns ohne Fahrerlaubnis erstattet. Aber auch der Halter des Anhängers bekommt Post von der Polizei, weil gegen ihn Anzeige wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet wurde.

Am 21.05.2023 / 00:30 Uhr wurde der 30jährige Fahrer eines schwarzen Pkw Audi A4 in der Leinefelder Lisztstraße angehalten und kontrolliert. Ein Drogenvortest erbrachte ein positives Ergebnis. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt unterbunden.

Bei dem 46jährigen Fahrer eines E-Scooters wurde am 20.05.2023 / 19:00 Uhr in der Heiligenstädter Robert-Koch-Straße ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholwert von 0,92 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Er darf sich über Post von der Bußgeldstelle freuen.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am 20.05.2023 in der Zeit von 06:30 Uhr bis 08:30 Uhr einen ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand in Heiligenstadt / Heimenstein abgestellten weißen Pkw Ford Focus und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der hinterlassene Schaden wird auf ca. 1.000,-EUR geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell