POL-HS: Aufsitzrasenmäher entwendet

Waldfeucht-Haaren (ots) - Am Montagmorgen (19. Juni) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 10.20 Uhr über einen Brand an der Straße Bünderken informiert. Nach ersten Erkenntnissen war durch die Nutzung eines Gasbrenners eine zirka 12 Meter lange und 10 Meter hohe Hecke in Brand geraten. Das Feuer griff auf ein Gartenhaus und einen Zaun und schließlich auf das Nachbargrundstück über, wo unter anderem mehrere Fenster, die Haustür, ein Rollladen sowie Pflanzen und ...

mehr