POL-HS: Angebliche Pflegedienstmitarbeiterin bestiehlt Seniorin

Zeugensuche

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Am Sonntag (18. Juni) befand sich eine ältere Frau gegen 13 Uhr in ihrem Garten, als sie vom Gartentor aus von einer bislang unbekannten Frau angesprochen wurde. Diese gab an, Mitarbeiterin eines Pflegedienstes zu sein und berichtete aufgebracht von einer Fahrzeugpanne. Sie bat darum, dass sie ihren Chef anrufen könne. Die ältere Dame holte daraufhin ihr Telefon nach draußen. Die Unbekannte nahm das Telefon und täuschte scheinbar einen Anruf vor. Danach versuchte sie, die Seniorin immer wieder dazu zu bringen, gemeinsam ins Haus zu gehen, um unter anderem etwas zu trinken und die Toilette nutzen zu dürfen. Die Seniorin ließ die unbekannte Frau schließlich hinein. Nachdem sich diese später in unbekannte Richtung entfernt hatte, stellte die Übach-Palenbergerin fest, dass ihre Geldbörse fehlte. Die Unbekannte war etwa 35 Jahre alt, zirka 155 bis 168 Zentimeter groß und trug ihre hellbraunen Haare zu einem Zopf gebunden. Sie war mit einer hellen Strickjacke mit langen Ärmeln und Kapuze sowie einer hellen dreiviertel langen Hose bekleidet. Personen, die im Bereich des Südrings Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

