Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Diebstahl einer Geldbörse in der Fußgängerzone

St.Ingbert (ots)

Am 20.06.2023 gegen 14:45 Uhr ereignete sich ein Geldbörsendiebstahl in einem Einzelhandelsgeschäft in der Kaiserstraße bzw. Fußgängerzone in St. Ingbert. Hierbei wird die Geschädigte von einer Frau mit langen blonden Haaren in ein Gespräch verwickelt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird vermutet, dass sich währenddessen eine weitere unbekannte Person zum mitgeführten Rucksack hinter die Geschädigte begibt und dort die Geldbörse aus dem Rucksack entwendet.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen oder einem möglichen Tatfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (Tel.: 06894/1090) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell