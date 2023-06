Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Diebstahl aus Kraftfahrzeug in der Oststraße in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 18.06.2023 kam es gegen 15 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Pkw in einem Einkaufszentrum in der Oststraße, in St. Ingbert. Ein Ehepaar aus Landau ging zu oben genannter Zeit ihren Einkäufen nach. Die 62-jährige Geschädigte ließ dabei ihre Handtasche im Fahrzeug, einem schwarzen Toyota mit Landauer Kreiskennzeichen, auf dem dortigen Kundenparkplatz zurück. In der Zwischenzeit hatten sich auf dem gut besuchten Parkplatz wohl unbekannte Täter verborgen gehalten. Sie entwendeten, nach Öffnen des Fahrzeuges auf bislang unbekannte Art und Weise, die Handtasche samt Inhalt (Sachschaden im 3-stelligen Bereich). Anschließend flüchteten sie unerkannt. Polizeiliche Befragungen vor Ort ergaben, dass sich auf dem Parkplatz eine männliche Person mit einem auffälligen, blauen Hawaiihemd zumindest verdächtig verhalten habe. Sollten Passanten anderweitige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder können Angaben zur beschriebenen Person machen, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert gebeten (06894/1090).

