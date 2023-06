Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Brand einer Hecke in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 15.06.2023 kam es gegen 15 Uhr zu einem Brand in der Straße Am Mühlwald, nahe der Straße Auf der Spick. Durch Nachbarn der 66-jährigen Geschädigten wurde eine Hecke in Vollbrand festgestellt. Bereits durch die Anwohner konnte die Hecke abgelöscht werden. Es entstand Sachschaden am Buschwerk, über eine Fläche von ca. 2 qm. Tatsächlich stand die Hecke nahe der Garage des Anwesens der Geschädigten. Zu einem Übergreifen der Flammen kam es jedoch nicht. Als Auslöser könnten bei der bestehenden Trockenheit bereits eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe oder Ähnliches fungiert haben. Sollten Passanten oder Anwohner tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.

