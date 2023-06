Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Beschädigter DHL-Transporter nach Unfallflucht

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 15.06.2023 wurde in der Zeit von 10:52 Uhr bis 10:54 Uhr in der Alleestraße in St. Ingbert, ein gelber DHL-Transporter von einem vorbeifahrenden, derzeit unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Transporter war zu diesem Zeitpunkt am rechten Fahrbahnrand geparkt. Bei dem Unfall wurde der Außenspiegel des Transporters beschädigt. Ebenso müsste der Außenspiegel des Unfallverursachers beschädigt worden sein. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Hat jemand das Unfallgeschehen beobachtet und kann Angaben zu diesem machen, so wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert, unter der Telefonnummer 06894/1090, gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell