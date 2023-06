Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 09.06.2023 ereignete sich zwischen 23:20 Uhr und 23:30 Uhr ein versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Preußenstraße in St. Ingbert. Hierbei begaben sich zwei unbekannte Täter zum Einfamilienhaus des 86- jährigen Geschädigten und klingelten zunächst an dessen Hauseingangstür. Anschließend, versuchten die Täter mittels Gewalteinwirkung über die geschlossene Terrassentür in das Wohnanwesen einzudringen. Dies misslang, mitunter durch das Einschreiten der Nachbarn und die Gegenwehr des Geschädigten, durch Rufen und die Angabe, dass die Polizei alarmiert sei. Die Täter ließen in der Folge von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten in einem roten Pkw. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen von Polizeikräften der PI Homburg und der PI St. Ingbert führten nicht zur Feststellung der Täter. Am Wohnanwesen des Geschädigten entstand ein Sachschaden im mittleren 4-stelligen Bereich. Hat jemand den oben genannten Sachverhalt beobachtet und kann Angaben zu diesem machen, so wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

